Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI : cession des parts dans HEA Expertise Cercle Finance • 23/04/2020 à 15:30









(CercleFinance.com) - L'IDI annonce la cession de sa participation de 40% dans le capital de HEA Expertise, spécialiste des services administratifs et financiers à destination des TPE/PME françaises, à la société d'investissement basée à Londres Perwyn. Avec cette opération, l'IDI réalise un TRI d'environ 35% net de frais. Perwyn, de son côté, signe son deuxième investissement en France, après Isla Délice, également acquis auprès d'IDI. L'opération bénéficie d'un financement unitranche par Apera Management.

Valeurs associées IDI Euronext Paris +0.54%