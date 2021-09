Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI : bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 22/09/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - IDI s'adjuge près de 7% après la publication par la société d'investissement de ses résultats de premier semestre 2021, d'où ressort un ANR à fin juin de 77,9 euros par action, en forte progression de 19,5% depuis le début de l'année. Son portefeuille s'est étoffé et diversifié à travers une politique constante de build up. Ainsi l'IDI a, dans le segment du Private Equity Europe, investi sur fonds propres près de 110 millions d'euros et encaissé près de 170 millions au premier semestre 2021. Alors que la société 'continue de bénéficier d'un bilan solide', son gérant a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 1,1 euro par action, acompte dont le détachement aura lieu le 27 septembre et la mise en paiement le 29 septembre.

Valeurs associées IDI Euronext Paris +4.61%