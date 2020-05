Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI : assemblée générale à huis-clos le 25 juin Cercle Finance • 12/05/2020 à 15:20









(CercleFinance.com) - Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, l'IDI annonce que l'assemblée générale prévue le 25 juin se tiendra sans que les actionnaires ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ces derniers pourront uniquement voter ou donner pouvoir au président (ou le cas échéant donner mandat à un tiers pour voter par correspondance) par correspondance en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société.

