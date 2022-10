Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Idi: acquisition en Italie pour Flex Composite Group information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 14:48









(CercleFinance.com) - Idi annonce que Flex Composite Group (FCG, ex-ORCA Développement) a réalisé l'acquisition de Selcom, société italienne spécialiste des tissus multiaxiaux et réalisant près de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, auprès de la famille fondatrice.



Fondée en 1992 à Fregona (Italie) par la famille Pizzol, Selcom est un acteur majeur dans la production de tissus multiaxiaux en fibres techniques à haute valeur ajoutée, principalement pour les secteurs du nautisme, du génie civil et des équipements sportifs.



Cette acquisition est la quatrième opération de build-up depuis la reprise capitalistique par Idi accompagné d'Andera Expansion en 2015. FCG conserve des moyens financiers lui permettant de continuer à regarder d'autres opportunités de croissance externe.





