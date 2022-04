Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI: acquisition de Culturespaces finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - L'IDI et le Groupe Chevrillon annoncent avoir finalisé l'acquisition de Culturespaces, société de gestion déléguée de sites culturels historiques, de musées et de centres d'art, auprès du groupe Engie et de Bruno Monnier.



Le consortium accompagnera l'accélération du développement international de ce créateur d'expositions immersives diffusées au sein de ses centres digitaux, qui prévoit cette année l'inauguration de trois nouveaux centres d'art numériques à Amsterdam, New York et Séoul.





Valeurs associées IDI Euronext Paris +1.38%