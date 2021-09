Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IDI : acquisition de Consultime par Newlife information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - L'IDI annonce l'acquisition par Newlife de Consultime, spécialiste des services IT auprès des grands comptes et des ESN, opération qui lui permet de compléter son offre de services et d'assoir sa position d'acteur de référence sur le marché des freelances. Avec cette nouvelle intégration, Newlife réalisera un chiffre d'affaires pro forma de plus de 300 millions d'euros en 2021, en croissance de 50% par rapport à 2020. Le marché des services aux indépendants représente en France près de trois millions de travailleurs. 'Avec une offre complémentaire du portage, NewLife exécute sa stratégie et poursuit son développement dynamique. D'autres opportunités de développement sont en cours d'étude', commente Marco de Alfaro, partner et membre du comité exécutif de l'IDI.

