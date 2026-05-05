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IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant de produits de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 3,4 % à 582 dollars en pré-ouverture

** La société table désormais sur un bénéfice par action compris entre 14,45 et 14,90 dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 14,29 à 14,80 dollars par action

** Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 14,51 dollars par action

** La société relève également ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les portant de 4,63 à 4,72 milliards de dollars à 4,68 à 4,76 milliards de dollars

** Affiche un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de dollars au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 1,11 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, IDXX affichait une baisse de 16,8 % depuis le début de l'année

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IDEXX LABS
563,1200 USD NASDAQ 0,00%
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