IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action du fabricant de produits de diagnostic vétérinaire IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 5,5% à 581,56 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à une fourchette comprise entre 4,74 et 4,76 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 4,7 à 4,74 milliards de dollars

** Elle relève également sa fourchette de prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice 2026 à 14,96 $ - 15,16 $, contre 14,69 $ - 14,94 $ auparavant

** Ces résultats encourageants s’expliquent par une croissance de 11% du chiffre d’affaires de son groupe Companion Animal (CAG) et par la solidité des volumes à périmètre constant

** Chiffre d’affaires du troisième trimestre de 1,21 milliard de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,19 milliard de dollars

** Neuf des 15 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et six "conserver"; le cours cible médian s’établit à 707,50 dollars — données LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 18,5% depuis le début de l’année