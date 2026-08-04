IDEXX en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action d'IDEXX Laboratories IDXX.O progresse de 2% à 574 dollars en pré-ouverture

** Le fabricant de produits de diagnostic vétérinaire relève ses prévisions de bénéfice pour 2026 à 14,69-14,94 dollars par action, contre 14,45-14,90 dollars précédemment; la nouvelle fourchette, dont le point médian s'établit à environ 14,82 dollars, dépasse les estimations des analystes (14,65 dollars), selon les données de LSEG

** La société annonce un bénéfice de 4,27 dollars par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,94 dollars, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 10% à 1,22 milliard de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 1,20 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 16% depuis le début de l'année