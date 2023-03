Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: une pause malgré de solides résultats information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - L'action ID Logistics perd du terrain ce jeudi, les solides résultats annuels publiés hier soir après la clôture n'incitant pas les investisseurs à pousser la valeur plus haut après sa hausse des derniers mois.



Le spécialiste de la logistique contractuelle a dévoilé dans la soirée de mercredi un chiffre d'affaires 2022 en hausse de 31,9% à 2,48 milliards d'euros pour un résultat opérationnel courant en progression de 48,8% à 108,2 millions.



Pour Eric Hémar, son PDG, il s'agit d'un nouvel exercice de 'forte croissance', illustrant la 'solidité' et la 'pertinence' du modèle économique de l'entreprise.



Le dirigeant souligne que son groupe dispose maintenant d'un relais de croissance particulièrement dynamique aux Etats-Unis, ce qui lui permet d'accompagner ses grands clients et prospects dans leurs principales zones géographiques.



La trésorerie générée par les activités a grimpé de 54,6% pour s'établir à 283,3 millions d'euros l'an dernier, un chiffre qui s'entend après investissements opérationnels.



Suite à cette publication, le titre ID Logistics cédait 1,4% jeudi matin à la Bourse de Paris. Il affiche encore un gain de près de 12% sur les six derniers mois.





