ID Logistics s'empresse de finaliser le rachat de Kane Logistics

(AOF) - ID Logistics grimpe de 2,17% à 330 euros par action lundi après avoir annoncé la finalisation du rachat de Kane Logistics bien plus tôt que prévu. En effet, révélée à la mi-février, cette opération de croissance externe devait aboutir "avant l'été 2022". Il n'aura finalement fallu pas plus de deux mois pour la mener à son terme. Cette opération est particulièrement pertinente au regard de la proximité des cultures d'entreprise, de la complémentarité des portefeuilles clients et des synergies commerciales potentielles, assurait le groupe français en février.

Le spécialiste de la logistique contractuelle va donc s'emparer de son concurrent américain sur la base d'une valeur d'entreprise de 240 millions de dollars, intégralement réglée en numéraire.

"Kane Logistics est un pure player de la logistique contractuelle et de services d'entreposage à valeur ajoutée fondé aux Etats-Unis en 1930 par la famille Kane, explique ID Logistics. Depuis 2019, Kane Logistics a accéléré sa transformation pour devenir un acteur de référence dans la logistique contractuelle américaine, notamment auprès d'industriels prestigieux dans les biens de consommation, l'alimentaire et les boissons, ou de spécialistes de la distribution".

Une transformation qui a été menée par "un management disposant d'une solide expérience opérationnelle acquise au sein de grandes entreprises de logistique contractuelle telles que Ryder ou Jacobson Companies (entreprise de logistique basée aux États-Unis et acquise en 2014 par Norbert Dentressangle)", ajoute la société provençale.

Selon elle, le pure player américain de logistique contractuelle a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 20% par an depuis 2019 pour atteindre 235 millions de dollars en 2021. Kane Logistics opère 20 plateformes dans l'ensemble du pays (particulièrement en Pennsylvanie, Géorgie, Ohio, Illinois et Californie) représentant 725 000 mètres carrés.

