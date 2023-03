ID Logistics renforce sa présence en Pologne

AOF - EN SAVOIR PLUS

En complément de la logistique contractuelle, Spedimex offre un réseau de distribution et de transport solide, des services logistiques à valeur ajoutée ou de la préparation au détail. Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays représentant 230 000 m².

Spedimex s'est spécialisée pour devenir un acteur de référence de la logistique contractuelle avec une expertise reconnue dans le secteur de la mode et du e-commerce pour de grandes marques internationales et polonaises, ainsi que dans la cosmétique.

(AOF) - ID Logistics, spécialiste de la logistique contractuelle, annonce l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur majeur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce. Spedimex a été fondée en 1993 par la famille Bąk, dont Marcin Bąk est aujourd'hui le principal actionnaire et PDG.

