ID Logistics: publication solide et sans surprise

(AOF) - ID Logistics progresse jeudi de 1,84% à 332 euros par action, après la publication hier soir de résultats annuels solides, bien que sans surprise. Le spécialiste de la logistique contractuelle a ainsi fait état d'un bénéfice 2021 en hausse de 26,6% à 35,7 millions d'euros, conforme aux attentes de Berenberg. Il intègre des charges non courantes de 9,8 millions (contre 3,4 millions en 2020) dont 7,2 millions d'euros de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne, éléments que Midcap Partners n'avait pas intégré de son côté.

Le résultat opérationnel courant a quant à lui progressé de 25% à 75,6 millions d'euros, représentant une marge de 4%. Elle a augmenté de 30 points de base grâce à la réduction des surcoûts directs ou indirects liés à la pandémie, à l'attention accrue portée à la productivité et aux sites, ainsi qu'à la bonne maîtrise des démarrages effectués cette année.

La France a une fois de plus été à l'origine de cette progression et a dégagé une marge opérationnelle sous-jacente "étonnante", selon Berenberg, de 4,2% (+50 points de base par rapport à l'année précédente). A l'étranger, les marges ont augmenté de 10 points de base à 3,8%.

Le chiffre d'affaires, déjà connu, est ressorti en hausse de 16,3% à 1,911 milliard d'euros.

Pour 2022, la société provençale n'a pas fourni d'objectif précis. Elle affirme simplement que sa priorité restera centrée sur la réussite de l'intégration de ses acquisitions récentes, et qu'elle sera également concentrée sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages attendus en 2022 à un niveau comparable à celui de 2021.

Concernant les tensions géopolitiques, ID Logistics rappelle qu'il n'a pas d'activité en Ukraine et que son chiffre d'affaires en Russie représente environ 1% des revenus du groupe.

"Nous continuons à considérer l'entreprise comme un excellent moyen de s'exposer au marché attractif de la logistique contractuelle à long terme, grâce à sa croissance saine et à sa résilience avérée sur des marchés finaux défensifs et non cycliques, écrit Berenberg. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu'IDL reçoive de nombreux appels d'offres au cours de l'exercice 2022".

Par ailleurs, l'analyste estime que, compte tenu des multiples actuels, le prix de l'action offre toujours "un point d'entrée attractif et rare dans un nom unique et de qualité".

