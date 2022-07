Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: progression de 40% du CA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 08:45









(CercleFinance.com) - ID Logistics confirme le bon début d'année 2022 avec le maintien d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, en progression de 40,3% (+15,5% à données comparables) pour atteindre 641,6 millions d'euros.



Le spécialiste de la logistique contractuelle revendique à la fois une bonne croissance en France (+4,5% en comparable) et une poursuite de sa forte dynamique à l'international (+23,6% en comparable) qui représente les deux tiers de son activité.



Dans le prolongement de ce bon début d'année, ID Logistics entend maintenir son rythme de développement commercial et reste concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de 2022.





Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +2.68%