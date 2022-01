Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: progression de 16% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 12:00









(CercleFinance.com) - ID Logistics gagne 2% au lendemain de l'annonce pour l'exercice 2021 d'un chiffre d'affaires de 1,91 milliard d'euros, en progression de 16,3% (+17,0% à données comparables), après une année 2020 qui avait déjà connu un bon niveau de croissance à +7,1%.



La société de logistique contractuelle a maintenu une forte croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2021 pour atteindre 549,6 millions d'euros, en progression de 21% en réel et de 18,8% à données comparables.



ID Logistics se dit 'bien positionné pour poursuivre son développement rentable en 2022, tout en restant vigilant aux enjeux de la crise de la Covid-19', ajoutant 'demeurer attentif aux opportunités de croissance externe, principalement aux Etats-Unis'.





