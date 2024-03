Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ID Logistics: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - ID Logistics recule de plus de 3% et essuie ainsi l'un des plus forts reculs du SBF120, pénalisé par des propos de Stifel qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 350 euros, après des résultats annuels jugés 'excellents'.



'Malheureusement, toutes les bonnes nouvelles nous semblent bien intégrées dans le cours de bourse', juge le broker, notant qu'après une hausse de plus de 40% sur les six derniers mois, le titre se traite maintenant plus de 25 fois les résultats 2025.





Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris -3.13%