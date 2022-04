ID Logistics: 'offre un point d'entrée rare' selon un broker information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 17:32

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1% profitant de l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'études a renouvelé mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 420 euros sur ID Logistics suite à la parution, hier soir, du chiffre d'affaires de premier trimestre du groupe français.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire salue le ton 'résolument confiant' utilisé par l'équipe de direction du spécialiste de la logistique contractuelle, qui manifeste l'intention de renforcer le statut de 'pure player' de la société.



A ce titre, Berenberg souligne que le management réfléchit à d'éventuelles acquisitions en Europe de l'Est (tout particulièrement en Pologne) ainsi qu'en Allemagne et aux Etats-Unis.



L'idée est, selon lui, de consolider le positionnement de l'entreprise en profitant de taux de pénétration moins élevés de l'externalisation des fonctions logistiques, un élément favorisant la croissance.



'Nous continuons de penser que le titre se négocie sur la base d'une légère décote vis-à-vis de ses plus proches comparables et qu'il s'agit d'une injustice au vu de son profil en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité', ajoute Berenberg.



D'après le professionnel 'le cours actuel de l'action offre un point d'entrée rare et séduisant sur un nom de qualité aux spécificités uniques'.