Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : nette hausse après un CA annuel salué par Oddo Cercle Finance • 28/01/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Le titre ID Logistics avance ce matin de près de +7%, après la publication du chiffre d'affaires annuel du groupe qui a amené l'analyste Oddo BHF à confirmer ce matin sa recommandation 'achat', cette publication étant 'légèrement au-dessus' des attentes du broker, révélant la 'poursuite d'une excellente dynamique organique au T4'. 'Notre opinion reste positive sur le dossier, portée par la forte croissance organique embarquée, une dynamique M&A bien enclenchée qui pourrait s'accélérer et un levier sur les marges qui devrait se matérialiser en 2020', commente l'analyste. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 194 euros, pour un potentiel de hausse de +22%.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +9.18%