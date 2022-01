Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: le titre monte, Berenberg passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le titre ID Logistics s'adjuge près de 2% mardi à la Bourse de Paris, soutenu par un relèvement de conseil de Berenberg, passé de 'conserver' à 'achat' sur la valeur.



Peu avant 11h00, l'action du groupe international de logistique progresse de 1,8%, soit l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small.



Les analystes de Berenberg expliquent que le repli de 17% du cours de Bourse depuis le début de l'année constitue une opportunité 'rare' pour se positionner sur ce spécialiste des métiers de la logistique contractuelle.



Ils notent que malgré ce repli en Bourse, la résistance du groupe, son statut de 'pure player' et la croissance saine dont il bénéficie demeurent, eux, inchangés.





Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +2.11%