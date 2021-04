Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : le CA progresse de 15% au 1er trimestre Cercle Finance • 26/04/2021 à 17:54









(CercleFinance.com) - ID Logistics enregistre un chiffre d'affaires de 435,7 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une progression de 15% à données comparables par rapport à la même période un an plus tôt. Avec 180,8 ME, le chiffre d'affaires dans l'Hexagone progresse de 4,2% en données comparables. Le groupe a notamment gagné ou démarré de nouveaux contrats au cours des trois premiers mois de l'année 2021, aussi bien en France (partenariat avec Boulanger) qu'au Bénélex (partenariat renforcé avec Nestlé) ou au Chili (partenariat avec P&G). Dans ce contexte, ID Logistics entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19. Le groupe se dit également attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

