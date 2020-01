Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : le CA 2019 en hausse de +10% Cercle Finance • 27/01/2020 à 18:01









(CercleFinance.com) - Le groupe ID Logistics annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour l'ensemble de son exercice 2019, de 1,534 milliard d'euros, en croissance de +10% en données comparables. Sur le seul quatrième trimestre, les revenus s'affichent à 405,5 millions d'euros, en hausse de 8,5% en comparable. 'ID Logistics réalise un nouvel exercice dynamique en raison du démarrage de nouveaux dossiers. Année après année, notre empreinte européenne se confirme, notamment en Espagne mais également en Allemagne, au Benelux ou encore en Pologne. Elément nouveau en 2019, nous enregistrons en décembre notre premier chiffre d'affaires aux Etats-Unis suite à l'acquisition des activités de Jagged Peak', commente Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris -3.40%