Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

ID Logistics: implantation en Italie information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 09:42

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce son implantation en Italie avec l'ouverture d'une plateforme logistique à Casei Gerola, située entre Gênes et Milan, et où 350 collaborateurs y travaillent quotidiennement (jusqu'à 500 en période de pointe).



'Cette nouvelle filiale complète la couverture du territoire européen continental d'ID Logistics qui offre ainsi une solution globale à tous ses grands clients internationaux', explique la société de logistique contractuelle.



D'une surface de 62.900 m² et d'une capacité de 54.000 m3, la plateforme logistique à Casei Gerola permet de réceptionner jusqu'à 55.000 unités par jour et d'en expédier jusqu'à 60.000 en desservant plus de 80 destinations différentes.