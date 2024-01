Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ID Logistics: hausse de près de 12% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:18









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 776,2 ME au 4e trimestre, en hausse de 14,5% par rapport à la même période un an plus tôt (+11,9% à données comparables).



'Cette performance intègre le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023', précise ID Logistics.



Le chiffre d'affaires annuel 2023 ressort à 2747,4 ME, soit une hausse de +10,7% par rapport à l'exercice précédent (+7,2% à données comparables).



Eric Hémar, le p.d.-g., indique que l'activité de ID Logistics a notamment été 'tirée par les démarrages de dossiers significatifs dans plusieurs pays-clés en Europe et outre-Atlantique' et que le groupe est 'parfaitement positionné pour poursuivre sa bonne dynamique de développement en 2024'.







