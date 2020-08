Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : hausse de 3% du ROC au 1er semestre Cercle Finance • 27/08/2020 à 07:58









(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un résultat net de 6,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre 6,6 millions un an auparavant, mais un résultat opérationnel courant (ROC) en progression de 3% à 20,1 millions, soit une marge stable à 2,6%. Le spécialiste de la logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 776,6 millions d'euros, en augmentation de 4,3% (+2% à données comparables). Au cours de la période, Il a démarré 10 nouveaux sites, en ligne avec son plan de marche initial. Soulignant aussi une réduction de 30,1 millions d'euros de sa dette financière nette à 0,7 fois l'EBITDA, ID Logistics indique qu'il 'entend poursuivre son développement tout en restant vigilant à l'évolution de la crise sanitaire'.

