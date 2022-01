Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: finalise l'acquisition de 100% de Colisweb information fournie par Cercle Finance • 28/01/2022 à 18:24









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce ce jour la finalisation de l'acquisition de 100% de Colisweb, spécialiste français de l'organisation de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous.



ID Logistics renforce ainsi son offre de services auprès des distributeurs et des e-commerçants en se dotant d'une plateforme de livraison du dernier kilomètre, étape critique de la supply chain, notamment pour les colis volumineux ou encombrants.







Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris -2.81%