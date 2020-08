Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : dans le vert après ses semestriels Cercle Finance • 27/08/2020 à 12:48









(CercleFinance.com) - ID Logistics gagne 1% au lendemain de l'annonce, par le spécialiste de la logistique contractuelle, d'un résultat opérationnel courant en hausse de 3% à 20,1 millions d'euros au titre au premier semestre 2020, contre 15,5 millions attendus selon Oddo BHF. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 776,6 millions d'euros, en augmentation de 4,3% (+2% à données comparables), soulignant aussi une réduction de 30,1 millions d'euros de sa dette financière nette à 0,7 fois l'EBITDA. 'Nous sommes confortés dans notre atterrissage annuel 2020 que nous maintenons: CA en croissance de 7,6% à 1.650 millions d'euros et ROC de 57 millions', réagit Oddo BHF, qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 190 à 200 euros.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +0.84%