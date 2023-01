ID Logistics : croissance interne de 4,7% au quatrième trimestre

(AOF) - ID Logistics a dévoilé un chiffre d’affaires au titre du quatrième trimestre 2022 de 686,3 millions d’euros, en hausse de 24,9%. Les revenus du spécialiste de la logistique contractuelle ont augmenté de 4,7% à données comparables. Le groupe souligne l'existence d'un effet de base "très important". ID Logistics a en effet bénéficié de la consolidation de Colisweb en France, mais aussi de GVT au Benelux et de Kane Logistics aux Etats-Unis. L’effet de change est globalement positif au cours du trimestre écoulé.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, a commenté : " Le groupe a atteint aujourd'hui une taille critique en France, en Europe et en Amérique ce qui nous permet d'aborder 2023 avec ambition pour poursuivre le développement de notre modèle de croissance rentable ". ID Logistics se dit bien positionné pour poursuivre ce développement rentable, en s'appuyant notamment sur ses relais de croissance en Europe (notamment Pologne et Italie) et aux Etats-Unis. Le groupe reste vigilant quant à l'évolution de la situation macro-économique et attentif aux besoins d'accompagnement de ses clients.

