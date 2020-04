Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : croissance de 9,6% du CA trimestriel Cercle Finance • 29/04/2020 à 09:37









(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la logistique contractuelle ID Logistics annonce un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020 de 392,5 millions d'euros, en progression de +9,6% et de +7,4% à données comparables. Au cours des deux premières semaines d'avril 2020, la baisse du chiffre d'affaires constatée fin mars 2020 s'est accélérée, notamment en raison de l'arrêt d'un peu moins de 20 sites dans le monde qui représentent 6% du chiffre d'affaires du groupe. Compte tenu du caractère imprévisible de l'évolution de la situation à court terme, à date, ID Logistics estime ne pas être en mesure de quantifier l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur son activité en 2020.

