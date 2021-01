Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : croissance de 7,1% du CA en 2020 Cercle Finance • 26/01/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - ID Logistics affiche un chiffre d'affaires de 1642,8 millions d'euros sur l'année 2020, en augmentation de 7,1% (+4,9% à données comparables), grâce à une reprise de l'activité au troisième trimestre puis à une accélération au quatrième. Sur les trois derniers mois de l'année, la croissance du chiffre d'affaires du groupe de logistique sous contrat s'est établie à +12% à 454,1 millions d'euros (+9,1% à données comparables), avec des hausses de 18,7% à l'international et de 4% en France. ID Logistics entend poursuivre son développement sur l'année en cours, tout en restant très vigilant quant à l'évolution de la crise sanitaire. Il demeure également attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris 0.00%