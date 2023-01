Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: croissance de 25% du CA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - ID Logistics affiche un chiffre d'affaires de 686,3 millions d'euros au titre du quatrième trimestre 2022, en progression de 24,9% (+4,7% à données comparables) par rapport à un même trimestre de 2021 déjà en forte croissance de 21%.



Le spécialiste de la logistique contractuelle a ainsi réalisé sur l'année un chiffre d'affaires de près de 2,51 milliards, en progression de 31,3% (+11,3% à données comparables). Il a démarré 16 nouveaux sites en 2022.



Après les mouvements stratégiques de 2022, ID Logistics se dit bien positionné pour poursuivre un développement rentable, en s'appuyant notamment sur ses relais de croissance en Europe comme la Pologne et l'Italie, ainsi qu'aux Etats-Unis.





Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris 0.00%