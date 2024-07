Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ID Logistics: CA accru de près de 20% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 782,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2024, en progression de 19,7% en comparaison annuelle, dont une croissance de 16% hors effets de périmètre et de change.



Le groupe de logistique contractuelle a vu son activité renouer avec une légère hausse en France (+0,3%) et progresser à données comparables de 19,2% dans le reste de l'Europe, de 20% en Amérique latine et en Asie, et surtout de 40% aux Etats-Unis.



Après ce 'très bon premier semestre', ID Logistics se dit 'bien positionné pour continuer d'accompagner des leaders mondiaux dans leur démarche d'organisation et d'optimisation de leur chaîne logistique, dans l'ensemble des pays où il est présent'.





