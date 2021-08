Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : bénéfice net plus que doublé au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/08/2021 à 07:09









(CercleFinance.com) - ID Logistics publie un bénéfice net de 14,8 millions d'euros au 30 juin 2021, soit une hausse de 127% par rapport au premier semestre 2020, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en progression de 50 points de base à 3,1%. Le chiffre d'affaires du groupe de logistique contractuelle s'établit à 893,1 millions d'euros, en hausse de 15% en données brutes et de 17,7% à données comparables par rapport à un premier semestre 2020 qui avait lui-même enregistré une croissance de 4,3%. Conformément à son plan de marche, ID Logistics 'entend s'appuyer sur ses bonnes performances et sur son fort positionnement dans l'e-commerce pour poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19'.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris +0.66%