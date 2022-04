Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: acquisition de Kane Logistics finalisée information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 10:33









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce la finalisation de l'acquisition, aux Etats-Unis, de 100% de Kane Logistics, pure player de la logistique contractuelle et de services d'entreposage à valeur ajoutée qui opère 20 plateformes dans l'ensemble du pays.



En ajoutant les activités existantes du groupe aux Etats-Unis, le nouvel ensemble atteint un chiffre d'affaires de 350 millions de dollars pro-forma en 2021, avec un portefeuille de clients diversifié dans l'industrie grande consommation, le retail et l'e-commerce.



Stan Schrader, directeur commercial de Kane Logistics, est nommé directeur général d'ID Logistics US avec pour objectif de 'maintenir un fort niveau de croissance organique et de mettre en oeuvre les synergies commerciales offertes par ce rapprochement'.





