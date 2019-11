Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : acquisition de Jagged Peak aux Etats-Unis Cercle Finance • 28/11/2019 à 08:25









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce le rachat des activités de Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation, lui permettant d'étendre sa couverture géographique aux Etats-Unis. Créée en 2000 et basée à Tampa en Floride, Jagged Peak a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars et compte près de 200 collaborateurs. Une part significative du chiffre d'affaires est réalisé avec Nespresso. 'Le prix d'achat de Jagged Peak s'élève à 15 millions de dollars et le closing de la transaction est attendu dans les prochains jours après approbation des autorités américaines compétentes', indique le groupe français de logistique contractuelle.

