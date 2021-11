Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics : acquisition de GVT Transport & Logistics information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 11:27









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce l'acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, la division transport et logistique de GVT Group of Logistics, opération qui en créera un acteur logistique clé au Benelux, troisième marché logistique d'Europe continentale. GVT Transport & Logistics propose des services d'entreposage, de transport routier et de livraison du dernier kilomètre. Il gère 12 sites, emploie plus de 750 professionnels, loue 200.000 m² d'entrepôts et dispose d'une flotte de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique. L'opération est basée sur une valeur d'entreprise de 80 millions d'euros et sera intégralement réglée en numéraire. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires néerlandaises compétentes et sa finalisation est prévue fin 2021.

Valeurs associées ID LOGISTICS Euronext Paris -0.46%