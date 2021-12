Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ID Logistics: acquisition de Colisweb information fournie par Cercle Finance • 14/12/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce l'acquisition de Colisweb, spécialiste français de l'organisation de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous, permettant au groupe de logistique de renforcer son offre de services auprès des distributeurs et des e-commerçants.



Grâce à son réseau de 1.500 livreurs partenaires, Colisweb dessert l'ensemble des départements français avec un portefeuille de clients varié. Il atteint un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2021 pour près de 750.000 colis livrés.



Le prix d'acquisition est basé sur une valeur d'entreprise de 24 millions d'euros. Un complément pouvant atteindre un maximum de 14 millions pourra être versé en 2023 et 2024. La finalisation de l'acquisition est prévue début 2022.





