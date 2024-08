Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ID Logistic: hausse de près de 4% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - ID Logistics publie au titre de son premier semestre 2024 un résultat net part du groupe en hausse de 3,7% à 16,8 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant en progression de 22,4% à 58,3 millions, soit une marge améliorée de 10 points de base à 3,8%.



Son chiffre d'affaires s'est accru de 18,7% à près de 1,52 milliard d'euros, une performance record qui intègre l'acquisition de Spedimex en Pologne. Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change favorable, le CA a augmenté de 14,3% en comparable.



Au second semestre, le groupe se focalisera sur la montée en productivité des sites lancés récemment et la réussite des démarrages à venir. Il rappelle bénéficier traditionnellement d'une rentabilité et d'une génération de trésorerie plus favorable sur cette période.





Valeurs associées ID LOGISTICS 449,00 EUR Euronext Paris -0,66%