Intercontinental Exchange ICE.N a lancé mardi un outil permettant d'évaluer le risque de retard ou d'arrêt des projets de centres de données aux États-Unis, alors que l'opposition locale et la surveillance politique menacent l'expansion rapide des infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle.

Voici plus de détails:

Cet outil analyse les dossiers d’autorisation, les coûts de l’électricité et de l’eau, ainsi que la situation économique locale et les données du marché hypothécaire dans plus de 3 100 comtés américains

La société mère de la Bourse de New York (NYSE) a indiqué que son modèle de perturbation, entraîné sur des milliers de dossiers d’autorisation et de résultats de projets, a atteint une précision de 77 %

Ce lancement fait suite aux élections de mi-mandat aux États-Unis, au cours desquelles les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès, ce qui pourrait renforcer les efforts visant à freiner l’expansion des centres de données en raison des préoccupations liées à la consommation d’électricité, à l’utilisation de l’eau et à la pollution

Des législateurs démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, ont proposé de suspendre la construction et l’extension de nouveaux centres de données jusqu’à ce que le Congrès adopte des mesures de protection concernant les coûts des services publics, les dommages environnementaux et le contrôle par les communautés