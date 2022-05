ICE cède ses parts dans Euroclear à la CDC et à SFPI-FPIM

(AOF) - La Caisse des Dépôts a annoncé la signature d’un accord engageant avec Intercontinental Exchange (ICE) visant à acquérir une partie de sa participation dans Euroclear Holding SA/NV, représentant 5,4% du capital de la société et pour un montant de 390 millions d’euros. Dans le même temps, ICE a signé un accord engageant avec l’investisseur public belge SFPI-FPIM portant sur 4,4% du capital Euroclear, lui permettant de sécuriser la cession de la totalité de sa participation de 9,85%.

Basé à Bruxelles, le groupe Euroclear est un fournisseur européen de services post-marché de confiance du secteur financier, proposant des services de règlement/livraison domestique et transfrontière, de conservation de titres et des services connexes à destination des opérateurs de marché.

Par cette opération, la Caisse des Dépôts souhaite soutenir la stabilité et l'ancrage européen de cet acteur essentiel des infrastructures de marché, au service du financement de l'économie française et européenne. Cet investissement de long-terme permettra d'accompagner Euroclear dans son développement stratégique en confortant sa position de champion européen. A cet effet, la Caisse des Dépôts a indiqué son souhait d'intégrer le conseil d'administration d'Euroclear à compter de la réalisation de la transaction, en remplacement du représentant de l'ICE, cette entrée au conseil d'administration étant conditionnée à l'agrément du candidat présenté par la Caisse des dépôts par les autorités compétentes et par le C.A. d'Euroclear.

