Iccade : deux acquisitions d'Ehpad en France

(CercleFinance.com) - Icade Santé, filiale à près de 57% du groupe Icade, annonce avoir signé l'acquisition de deux Ehpad auprès de Korian pour une valeur de 14,5 millions d'euros, droits inclus, poursuivant ainsi sa diversification dans le long séjour en France. Les deux établissements, offrant un total de 146 lits pour une surface totale d'environ 6.000 m2, sont situés respectivement au Teilleul (Manche) et Notre Dame de Sanilhac (Dordogne). Des nouveaux baux de neuf ans fermes ont été conclus et généreront des revenus locatifs dès 2020.

