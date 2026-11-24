En amont de sa journée investisseurs et de la présentation de son plan stratégique 2028, Icape Holding indique relever son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2026 à au moins 24% (contre au moins 18% précédemment), tout en confirmant viser un taux de marge d'EBIT d'environ 6%.

Le distributeur de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électroniques à façon anticipe aussi une croissance du chiffre d'affaires de 20% et un taux de marge d'EBIT d'environ 6,5% pour 2027, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires de 18% et un taux de marge d'EBIT d'environ 7% pour 2028.

Au-delà de 2028 et jusqu'en 2030, le groupe affiche également l'ambition d'une croissance du chiffre d'affaires d'environ 13% par an et d'un taux de marge d'EBIT au moins égal à celui attendu pour 2028.

Ces objectifs s'appuieront sur quatre piliers stratégiques (gagner des parts de marché dans les PCB, développer les solutions intégrées CIPEM, développer le potentiel des usines et améliorer l'excellence opérationnelle et financière) et sur la consolidation de son socle commun (équipes, allocation du capital, digitalisation et IA, RSE).

Icape estime que la croissance organique (PCB et CIPEM) représentera environ 75% de sa croissance totale et les acquisitions environ 25%. Il prévoit également une baisse des coûts de structure en pourcentage du chiffre d'affaires, ainsi que la poursuite des versements de dividendes et des rachats d'actions.

Sur 2027-2028, il prévoit de générer du cash issu pour environ deux tiers des flux de trésorerie d'exploitation et pour environ un tiers de la dette, et de le consacrer à hauteur d'environ 40% aux acquisitions et aux compléments de prix, de 30% aux remboursements de dette et aux paiements d'intérêts, et de 30% aux investissements, à la rémunération des actionnaires et aux rachats d'actions.