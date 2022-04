Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ICAPE: projet d'introduction en Bourse information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 11:05









(CercleFinance.com) - ICAPE Holding annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorite des Marchés financiers et son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth ® à Paris.



La société est l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur de la distribution de circuits imprimés positionné sur des sous-segments de marché. Elle dispose d'une plateforme mondiale composée de 27 filiales et d'une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits.



Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 169 ME en 2021, en croissance de 34% par rapport à 2020. La direction vise un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros à l'horizon 2026.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.