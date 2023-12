Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Icape: obtient un financement d'un pool bancaire européen information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le groupe Icape annonce ce soir le succès de la mise en place d'un financement auprès d'un pool de 9 banques européennes, ainsi que l'émission d'obligations relance.



Concrètement, l'opération comprend la mise en place d'un financement de 47 ME dont 41 ME de dette senior et 6 ME en obligations relance.



L'opération de financement se compose d'un Prêt de Refinancement d'un montant total de 21 millions d'euros et d'une ligne de Crédit de Croissance Externe de 40 millions d'euros dont 20 millions d'euros confirmés.



' Les ressources additionnelles octroyées vont ainsi nous permettre de renforcer notre dynamique de croissance externe offensive à court et à moyen terme conformément à notre stratégie', a commenté Arnaud Le Coguic, Directeur Financier du groupe Icape.









