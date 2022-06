ICAPE: lancement de son introduction en bourse information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 08:23

(CercleFinance.com) - ICAPE Holding, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth® Paris.



Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu'expert technologique clé dans la chaîne d'approvisionnement des circuits imprimés.



La société dispose d'une plateforme mondiale composée de 28 filiales et d'une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits. Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 169 millions d'euros.



L'augmentation de capital est d'environ 20 ME, pouvant être portée à environ 23 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 26 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.



La période de souscription est fixé jusqu'au 5 juillet 2022 (17h00 pour les souscriptions aux guichets, 20h00 par Internet) pour l'Offre à Prix Ferme et jusqu'au 6 juillet 2022 (12h00) pour le Placement Global.



Les objectifs 2022-2026 sont de doubler de taille avec un chiffre d'affaires consolidé de 500 ME et une marge opérationnelle d'environ 9,5%.