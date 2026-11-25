Capital Markets Day 2026 : Plan stratégique 2027-2028
ICAPE a présenté le 24 novembre son Plan stratégique 2027-2028 et son ambition 2030. L'objectif 2026 est relevé à une croissance du chiffre d'affaires d'au moins +24 % (contre au moins +18 % le 1er octobre et +12 % en début d'année), soit au moins 248,3 M€, avec une marge d'EBIT d'environ 6 % confirmée. Le Groupe vise ensuite +20 % en 2027 et +18 % en 2028, à change constant, soit un chiffre d'affaires multiplié par 1,8 par rapport à 2025, avec une marge d'EBIT d'environ 6,5 % puis 7 %. Environ 75 % de cette croissance viendrait de l'organique et 25 % des acquisitions, financées par la dette. Au-delà, l'ambition 2030 est d'environ +13 % par an, avec une marge au moins égale à celle de 2028.
Nos perspectives
Nos estimations nettement relevées. Étant donné la visibilité apportée par les fournisseurs de matières premières, nous abandonnons le contrecoup attendu en 2028 et retenons un chiffre d'affaires de 293,5 M€ en 2027e (+18,2 %, vs 265,7 M€) et 341,1 M€ en 2028e (+16,2 %, vs 250,3 M€). Nous restons un peu sous le plan par prudence face au déstockage, avec un book-to-bill (commandes reçues rapportées au chiffre d'affaires facturé) de 0,95x en 2027. La croissance organique (prix et volumes, à change constant) ressort à +13,4 % puis +11,1 % en 2027 et 2028. Nos marges d'EBIT sont alignées sur les objectifs (6,1 %, 6,5 % et 7,0 %), pour un EBIT de 23,8 M€ en 2028e (vs 16,2 M€) et un Bnpa de 1,99 € (vs 1,29 €).
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