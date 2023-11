Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icape: fait l'acquisition de Bordan Electronic Consult information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 18:26









(CercleFinance.com) - Le groupe Icape annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% des actifs de la société allemande Bordan Electronic Consult, fournisseur spécialisé dans la conception de pièces techniques 'sur-mesure'.



Bordan Electronic Consult développe depuis 2002 une gamme de services axée sur la distribution de pièces techniques auprès d'une trentaine de clients majoritairement basés en Allemagne.



En 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 0,9 million d'euros ainsi qu'une marge brute de plus de 35%.



' Cette nouvelle opération devrait contribuer à générer des synergies grâce à la mutualisation de nos savoir-faire respectifs', a commenté Yann Duigou, directeur général du groupe.



'L'objectif de cette acquisition, en ligne avec notre stratégie de croissance externe et nos précédentes opérations sur ce territoire à fort enjeu, sera de participer à l'amélioration de la croissance organique et de la rentabilité de notre filiale locale', a-t-il ajouté.





Valeurs associées ICAPE HOLDING Euronext Paris -3.30%