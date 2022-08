Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icape: exercice partiel de l'option de surallocation information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Icape Holding, distributeur de cartes de circuits imprimés, annonce que, dans le cadre de son introduction sur Euronext Growth à Paris, Gilbert Dupont a exercé partiellement l'option de surallocation, donnant lieu à l'émission de 21.307 actions nouvelles complémentaires.



Cette émission, réalisée au prix de l'offre de 16,95 euros par action, représente une augmentation de capital d'un montant complémentaire de 0,36 million d'euros, portant ainsi le montant définitif de l'offre à 17,4 millions d'euros.



En conséquence, le nombre total d'actions offertes dans le cadre de son introduction en Bourse s'élève à 1.024.307 actions nouvelles, et le flottant représente désormais environ 12,66% du capital social d'Icape Holding.





