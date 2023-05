Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icape: acquisition de HLT en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 29/05/2023 à 10:23









(CercleFinance.com) - Icape Holding annonce l'acquisition des actifs opérationnels de Heissenberger Leiterplattentechnik (HLT), distributeur allemand de circuits imprimés, acquisition réalisée par sa filiale Icape Deutschland et financée à 100% en numéraire.



Basé au Bade-Wurtemberg, HLT assure une gamme de services à haute valeur ajoutée sur des segments aussi divers que l'automobile, la domotique, les télécoms, l'aérospatial ou l'industrie médicale. Il a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.



Par cette acquisition qui présente un potentiel avancé de synergies avec sa filiale allemande, Icape explique 'renforcer sa position d'acteur de premier plan sur l'un des marchés majeurs pour la distribution de PCB, en Europe et dans le monde'.





