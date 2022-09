Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Icape: acquisition dans la péninsule ibérique information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 14:02









(CercleFinance.com) - Icape Holding annonce l'acquisition de 100% du capital de Lusodabel, l'un des principaux fournisseurs de solutions de circuits imprimés au Portugal et en Espagne, venant ainsi consolider le positionnement du groupe dans la péninsule ibérique.



Basant sa stratégie commerciale sur des relations de long terme avec des acteurs industriels reconnus de la zone, Lusodabel dispose d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients locaux, majoritairement issus des secteurs de l'industrie et des télécommunications.



En 2021, la société a généré un chiffre d'affaires annuel net de plus de 6,1 millions d'euros et un EBIT d'environ 1,2 million d'euros. Elle continuera à opérer sous le nom Icape Lusodabel, ses sept collaborateurs venant épauler l'activité de la filiale Icape Iberica.





Valeurs associées ICAPE HOLDING Euronext Paris 0.00%