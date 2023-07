Icahn Enterprises : dissociation des prêts personnels de Carl Icahn des actions de sa société

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le titre du conglomérat de l'actionnaire activiste est sous la pression du vendeur à découvert Hindenburg Research depuis début mai. Ce dernier affirmait que la société détenait des actifs à des prix gonflés et qu'elle était rendue vulnérable par le fait que son fondateur avait contracté des emprunts garantis par des actions Icahn Enterprises.

(AOF) - Icahn Enterprises et ses banques ont finalisé dimanche des accords de prêt modifiés qui dissocient les prêts personnels de Carl Icahn des actions de sa société, augmentent ses garanties et établissent un plan de remboursement intégral des prêts en trois ans, selon des personnes proches du dossier citées par le Wall Street Journal.

